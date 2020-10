Traffico Roma del 13-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno ragazzi circolazione segnalata in aumento su tutte le principali arterie stradali in entrata verso il centro città Ci sono code sulle via Cassia e Flaminia a partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe e sulla Tiburtina da San Basilio a Tor Cervara sulla diramazione diSud km di coda a partire da Torrenova per le difficoltà di missione sul raccordo proprio sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti dalla Casilina all’appia code a tratti anche interessata esterna dalla Prenestina alla bivio per la sulla percorso Urbano proprio dellaL’Aquila abbiamo rallentamenti e code da Tor Cervara sino al bivio per la tangenziale a...