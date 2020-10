Tabellone Atp San Pietroburgo 2020: Daniil Medvedev testa di serie numero 1 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Tabellone e tutti gli accoppiamenti dell’Atp 500 di San Pietroburgo, in programma dal 12 al 18 ottobre 2020. La testa di serie numero 1 è Daniil Medvedev che esordirà contro il francese Gasquet. Nella parte bassa spiccano i nomi di Stan Wawrinka, Andrey Rublev e Denis Shapovalov, testa di serie numero 2. Nessun italiano presente nel main draw dopo il ritiro di Jannik Sinner, fermato da dei disturbi allo stomaco. Ecco il Tabellone di San Pietroburgo: (1) Medvedev vs Gasquet LL vs Opelka (WC) Safiullin vs Q (7) Coric vs Lopez 6-3 7-6(2) (4) Khachanov vs Duckworth (WC) Karatsev b Sandgren 7-5 3-6 7-5 Bublik b. McDonald 2-6 ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Ile tutti gli accoppiamenti dell’Atp 500 di San, in programma dal 12 al 18 ottobre. Ladi1 èche esordirà contro il francese Gasquet. Nella parte bassa spiccano i nomi di Stan Wawrinka, Andrey Rublev e Denis Shapovalov,di2. Nessun italiano presente nel main draw dopo il ritiro di Jannik Sinner, fermato da dei disturbi allo stomaco. Ecco ildi San: (1)vs Gasquet LL vs Opelka (WC) Safiullin vs Q (7) Coric vs Lopez 6-3 7-6(2) (4) Khachanov vs Duckworth (WC) Karatsev b Sandgren 7-5 3-6 7-5 Bublik b. McDonald 2-6 ...

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Atp ATP Colonia 1, il tabellone: possibile rivincita Zverev-Murray al secondo turno Ubi Tennis Atp Sardegna 2020: Seppi fuori all’esordio, Delbonis vince in due set

Arriva subito una sconfitta per Andreas Seppi all’esordio nel torneo Atp 250 di Sardegna 2020. Al Forte Village di Pula l’altoatesino viene sconfitto da Federico Delbonis nel match valevole per il pri ...

Nadal, un record impossibile da battere (Scanagatta). Federer e Nadal, ora il sogno è il 21. Caccia in Australia (Crivelli). Musetti doma Cuevas: “Vittoria di carattere ...

James, Nadal o Hamilton: l’imbarazzo della scelta. A chi va lo scettro? Rafa, il suo è un record impossibile da battere (Ubaldo Scanagatta, Giorno – Carlino – Nazione Sport)Rafael Nadal ha compiuto, t ...

