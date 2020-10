“Piacere | Giorgia” GF Vip | la fidanzata di Enock si presenta in tv Eccola | per la prima volta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020) Una sorpresa inaspettata e che difficilmenteBarwuah dimenticherà. Il fratello di super Mario Balottelli ha ricevuto un regalo dall’ex bomber di Inter e Milan dopo una settimana di forti nervosismi in cui si è scontrato con diversi inquilini della casa. Durante la nona puntata serale del GF VipBarwuah ha potuto riabbracciare, virtualmente, lache per lasi mostra in tv. “Ci conosciamo da dieci anni – rivelaBarwuah ad Alfonso Signorini – Dopo il lockdown ci siamo conosciuti meglio e ci siamo messi insieme. Sono pochi mesi, ma Giorgia mi manca moltissimo”. Le sue parole sono sentite. Il ragazzo 27enne è nostalgico ma subito dopo rimane a bocca aperta: davanti a lui, in videochiamata, vede il volto ...