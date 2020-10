Meteo Roma: previsioni per mercoledì 14 ottobre (Di martedì 13 ottobre 2020) Meteo Roma: previsioni per mercoledì 14 ottobre Nuvolosità irregolare in mattinata, piogge diffuse nel corso del pomeriggio; peggiora in serata con fenomeni via via più intensi. Temperature comprese tra +14°C e +20°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 14 ottobre Piogge sparse al mattino sulla costa e sul Basso Lazio, mentre nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutta la regione. In serata il tempo sarà instabile su tutti i settori con fenomeni intensi. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 14 ottobre Al Nord: Al mattino maltempo sulle regioni più occidentali con piogge e nevicate sulle Alpi, asciutto e locali schiarite altrove. Nel ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020)per mercoledì 14Nuvolosità irregolare in mattinata, piogge diffuse nel corso del pomeriggio; peggiora in serata con fenomeni via via più intensi. Temperature comprese tra +14°C e +20°C.Lazio:per mercoledì 14Piogge sparse al mattino sulla costa e sul Basso Lazio, mentre nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutta la regione. In serata il tempo sarà instabile su tutti i settori con fenomeni intensi.Italia:per mercoledì 14Al Nord: Al mattino maltempo sulle regioni più occidentali con piogge e nevicate sulle Alpi, asciutto e locali schiarite altrove. Nel ...

MeteoNonnaRoma : Sta a escì er sole! Mèttite la cremina, a nonna! Che sennò t'abbruci come quanno me dimentico la parmigiana ner forno! #meteo #roma - quartomiglio : Tromba marina tra le ISOLE PONTINE ed ISCHIA [VIDEO e FOTO] - quartomiglio : Possibile NEVE in APPENNINO da GIOVEDÌ MATTINA - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Meteo Roma 14 ottobre: pioggia al mattino, si prepara “diluvio” in serata - quartomiglio : Aperti al PUBBLICO tutti i DATI METEO della REGIONE LAZIO -