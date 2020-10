Meghan Markle | «Sono la più grande vittima del web al mondo | danni alla salute mentale Ho solo una salvezza»

(Di martedì 13 ottobre 2020)è la persona più “trollata” dell’anno. È stata lei stessa a dirlo durante il Teenage Terapy, un podcast sullarealizzato in occasione della giornata mondiale dedicatamente. La duchessa di Sussex rispondeva alle domande di tre adolescenti statunitensi e sui troll ha dichiarato «Danneggiano la. La? Tenere un diario ogni sera». «la piùdi troll del, vi capisco», ha dettomostrando la sua solidarietà ai ragazzi vittime di persecuzioni sul web, un fenomeno che durante la pandemia ha toccato soglie ...

Lo smartworking ha un credo: vestirsi sempre prima di cominciare a lavorare. E l'home working di Meghan Markle pantaloni eleganti, dolcevita senza maniche, rossetto ipnotico e capelli super slick dimo ...La duchessa di Sussex ha svelato come sia possibile stare male anche quando sposi un principe (o proprio per quello) e come l'abbia salvata scrivere pagine su pagine.