Matilde Brandi furiosa avverte Antonella Elia: "L'aspetto al varco…" (Di martedì 13 ottobre 2020) Matilde Brandi avverte Antonella Elia e dà vita a un improvviso sfogo al Grande Fratello Vip, dopo la puntata di ieri. Nel corso della serata, l'opinionista dallo studio si è scagliata contro la ballerina, prendendo le difese di Maria Teresa Ruta. Ed ecco che nella notte, ripercorrendo quanto accaduto, Matilde non riesce a trattenere la … L'articolo Matilde Brandi furiosa avverte Antonella Elia: "L'aspetto al varco…" proviene da Gossip e Tv.

