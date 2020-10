Massimiliano e Adua inutili, la scelta è stata loro: la stoccata finale di Fabrizio Corona (Di martedì 13 ottobre 2020) Corona interviene al Live Non è La D’Urso e dice la sua sullo scandalo AresGate “Massimiliano Morra ad Adua Del Vesco hanno sempre mentito ed erano d’accordo”: questa la confessione di Fabrizio Corona al Live Non è la D’Urso domenica 11 ottobre. È molto severo il giudizio del re dei paparazzi che ha dato ai due protagonisti di questa edizione del GFVip. Da qualche giorno, quando è scoppiato il caso dei falsi gossip creati allo scopo di fingere relazioni tra personaggi famosi, il mondo dello spettacolo ha appoggiato in parte i due attori diventati famosi con le fiction prodotte da Ares Film. Diversi quelli che si sono schierati contro entrambi. Uno di essi è proprio Fabrizio Corona che ha registrato una ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 13 ottobre 2020)interviene al Live Non è La D’Urso e dice la sua sullo scandalo AresGate “Morra adDel Vesco hanno sempre mentito ed erano d’accordo”: questa la confessione dial Live Non è la D’Urso domenica 11 ottobre. È molto severo il giudizio del re dei paparazzi che ha dato ai due protagonisti di questa edizione del GFVip. Da qualche giorno, quando è scoppiato il caso dei falsi gossip creati allo scopo di fingere relazioni tra personaggi famosi, il mondo dello spettacolo ha appoggiato in parte i due attori diventati famosi con le fiction prodotte da Ares Film. Diversi quelli che si sono schierati contro entrambi. Uno di essi è proprioche ha registrato una ...

