Le Iene, "spero che il peggio sia passato": Giulio Golia rompe il silenzio sul coronavirus (Di martedì 13 ottobre 2020) Il coronavirus, come è noto, non ha risparmiato neppure Giulio Golia, l'inviato de Le Iene, che aveva rivelato in prima persona di essere risultato positivo. E ora, dopo lunghi giorni di silenzio, Golia è tornato a farsi sentire, a rispondere ai suoi fan che preoccupati gli chiedevano aggiornamento sui social: "spero che il peggio sia passato", ha scritto su Facebook a poche ore dalla puntata de Le Iene di oggi, martedì 13 ottobre. Il tutto in un post in cui ha scritto: "Buongiorno. In tanti mi chiedete delle mie, anzi, nostre condizioni mediche". La risposta, fortunatamente, è semplice: "Sto molto meglio". Ora, si aspetta soltanto un suo ritorno in studio al programma simbolo di Italia 1. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Il, come è noto, non ha risparmiato neppure, l'inviato de Le, che aveva rivelato in prima persona di essere risultato positivo. E ora, dopo lunghi giorni diè tornato a farsi sentire, a rispondere ai suoi fan che preoccupati gli chiedevano aggiornamento sui social: "che ilsia", ha scritto su Facebook a poche ore dalla puntata de Ledi oggi, martedì 13 ottobre. Il tutto in un post in cui ha scritto: "Buongiorno. In tanti mi chiedete delle mie, anzi, nostre condizioni mediche". La risposta, fortunatamente, è semplice: "Sto molto meglio". Ora, si aspetta soltanto un suo ritorno in studio al programma simbolo di Italia 1. ...

