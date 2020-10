GF Vip, tutti contro Franceska Pepe: ecco cosa ha fatto (Di martedì 13 ottobre 2020) Franceska Pepe è ancora protagonista anche fuori dalla Casa del GF: lo scontro con Pupo, Myriam Catania e Andrea Zelletta. Franceska Pepe, da poco eliminata dalla Casa del Grande Fratello VIP, per la gioia di molti degli inquilini, continua a far discutere sempre di più, anche dal suo nuovo ruolo di opinionista, insieme a Antonella … Leggi su viagginews (Di martedì 13 ottobre 2020)è ancora protagonista anche fuori dalla Casa del GF: lo scon Pupo, Myriam Catania e Andrea Zelletta., da poco eliminata dalla Casa del Grande Fratello VIP, per la gioia di molti degli inquilini, continua a far discutere sempre di più, anche dal suo nuovo ruolo di opinionista, insieme a Antonella …

