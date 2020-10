Eleonora Daniele contro Chiara Ferragni: “Non parla abbastanza di Covid”. La dura replica di Fedez (Di martedì 13 ottobre 2020) Eleonora Daniele contro Chiara Ferragni – VIDEO Nel corso della puntata di oggi di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha attaccato Chiara Ferragni per non aver parlato abbastanza del Covid sui suoi canali nel corso degli ultimi mesi. “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla, nulla riguardo al Covid?”: ha esclamato Daniele infervorata rivolgendosi all’ospite Simona Ventura, che ieri ha intervistato Ferragni su Rai due subito dopo la proiezione del documentario “Unposted”. Ma la maggior parte degli utenti ha difeso la influencer, che a marzo ha raccolto milioni di euro per allestire un reparto di terapia intensiva ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020)– VIDEO Nel corso della puntata di oggi di Storie Italiane, la conduttriceha attaccatoper non avertodel Covid sui suoi canali nel corso degli ultimi mesi. “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla, nulla riguardo al Covid?”: ha esclamatoinfervorata rivolgendosi all’ospite Simona Ventura, che ieri ha intervistatosu Rai due subito dopo la proiezione del documentario “Unposted”. Ma la maggior parte degli utenti ha difeso la influencer, che a marzo ha raccolto milioni di euro per allestire un reparto di terapia intensiva ...

