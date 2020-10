Dpcm ottobre 2020 firmato, le nuove misure: cosa non potremmo più fare per trenta giorni (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella notte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il Dpcm ottobre 2020 con le nuove misure per contrastare l’emergenza Covid. Il varo è arrivato dopo il confronto con le Regioni sul testo finale che era stato proposto dal governo. Stretta sulle feste private e uso delle mascherine anche in casa, qualora fossero presenti persone non conviventi, e restrizioni significative anche per bar e ristoranti. Le misure anti contagio del nuovo Dpcm saranno valide per i prossimi trenta giorni. leggi anche l’articolo —> Covid, i dati di oggi: nuovi contagi e tamponi in calo, 39 morti in 24 ore Dpcm ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella notte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hannoilcon leper contrastare l’emergenza Covid. Il varo è arrivato dopo il confronto con le Regioni sul testo finale che era stato proposto dal governo. Stretta sulle feste private e uso delle mascherine anche in casa, qualora fossero presenti persone non conviventi, e restrizioni significative anche per bar e ristoranti. Leanti contagio del nuovosaranno valide per i prossimi. leggi anche l’articolo —> Covid, i dati di oggi: nuovi contagi e tamponi in calo, 39 morti in 24 ore...

