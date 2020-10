Crotone | Simy verso la Juventus | “Un sogno sfidare CR7 Gli chiederò la maglia”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 13 ottobre 2020) Interessante intervista rilasciata dal bomber delai microfoni di Tuttosport. In vista della sfida dei suoi contro lanel prossimo turno di campionato, il bomber ha parlato dell'emozione di trovarsi contro un mostro sacro come Cristiano Ronaldo. Unche diventerà realtà per l'attaccante che spera anche di poter scambiare con lui la maglia...: "CR7 sarà speciale""La mia rovesciata nel 2018 contro la? Fu una bellissima sensazione, anche se non bastò a salvarci", ha detto. "Mi chiamanonaldo? Fa divertire, ma sono rimasto lo stesso di prima". E sulla partita contro la Vecchia Signora del prossimo weekend: "Cristiano Ronaldo ...