Covid, Conte firma il Dpcm. Movida, gite e cerimonie: ecco tutti i divieti (Di martedì 13 ottobre 2020) Il provvedimento in vigore trenta giorni. Governatori preoccupati sugli effetti economici delle nuove norme. Le perplessità del Quirinale Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 13 ottobre 2020) Il provvedimento in vigore trenta giorni. Governatori preoccupati sugli effetti economici delle nuove norme. Le perplessità del Quirinale

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Se la curva risale, dei lockdown circoscritti' #Covid #ANSA - TgLa7 : #Covid, #Conte, escluderei nuovo lockdown generalizzato - AmedeoColace : RT @tempoweb: Massimo 6 ospiti a casa e rispunta l'incubo dell'autocertificazione SEGUI @lefrasidiosho per #iltempodioshø ?? - infoitinterno : Stop alle feste private, locali chiusi dalle 24: Conte firma il nuovo decreto anti Covid -