Covid-19 truffa sui tamponi | perquisizioni dei carabinieri | oltre 10mila kit sequestrati

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Nas deidi Napoli, coadiuvato da militari dei comandi Provinciali di Napoli e Caserta, ha eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, pm Maria Di Mauro a carico di personaggi e società orbitanti nel settore sanitario. I destinatari del provvedimento sono indiziati di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alla consumazione dei reati died esercizio abusivo della professione sanitaria, tendenti all’irregolare esecuzione dirino-faringi nell’ambito della emergenza sanitaria da19. Le attività sono scaturite da alcune verifiche, accertamenti e controlli eseguiti dai militari del Nas sulla filiera organizzativa deputata allo screening sanitario, finalizzate a stabilirne la ...

Si erano inseriti in un settore tra i più redditizi di oggi, vista la richiesta altissima: i tamponi Covid-19. E così ... sono indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e ...Caserta / Napoli – Truffa sui tamponi, perquisizioni dei carabinieri ... un sito internet che sponsorizzava l’esecuzione di tamponi e test sierologici per la ricerca del COVID-19, con possibilità di ...