Coronavirus | Johnson&Johnson sospende la sperimentazione del vaccino | “Eventi avversi non spiegabili” su un volontario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Johnson&Johnson ha sospeso “temporaneamente” ladelcontro ilal quale stava lavorando. La causa è il verificarsi di “eventi” e “non; su unche si stava sottoponendo alla somministrazione del, per il quale recentemente la Commissione Europea ha firmato un accordo per la fornitura di 200 milioni di dosi se supererà la. In un comunicato, la casa farmaceutica americana ha spiegato che “la malattia delsarà osservata e valutata”. Nella nota, non viene tuttavia precisato se il partecipante alle fase 3 dellasi sia ammalato dopo aver ...