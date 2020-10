Camavinga e la maglia regalata da Cristiano Ronaldo: “Non la laverò” (Di martedì 13 ottobre 2020) La sfida tra Francia e Portogallo andata in scena la scorsa notte è stata l'occasione per diverse stelle del presente e del futuro di incontrarsi e scambiarsi scherzi, abbracci e... anche le maglie. Se le telecamere si sono fermate soprattutto su Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo, i social sono stati molto colpiti dal giovane Eduardo Camavinga e da una foto che lo vede "farsi vanto" di aver ricevuto la maglia proprio del portoghese.Camavinga e la maglia di CR7Al termine della partita tra Francia e Portogallo, tutti si sono concentrati su Mbappé e Cristiano Ronaldo ma l'asso del Psg alla fine ha scambiato la propria divisa con Joao Moutinho. E allora a chi sarà andata la maglia di CR7? La risposta arriva dai ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) La sfida tra Francia e Portogallo andata in scena la scorsa notte è stata l'occasione per diverse stelle del presente e del futuro di incontrarsi e scambiarsi scherzi, abbracci e... anche le maglie. Se le telecamere si sono fermate soprattutto su Kylian Mbappé e, i social sono stati molto colpiti dal giovane Eduardoe da una foto che lo vede "farsi vanto" di aver ricevuto laproprio del portoghese.e ladi CR7Al termine della partita tra Francia e Portogallo, tutti si sono concentrati su Mbappé ema l'asso del Psg alla fine ha scambiato la propria divisa con Joao Moutinho. E allora a chi sarà andata ladi CR7? La risposta arriva dai ...

