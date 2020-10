Bomba dalla Spagna, Sergio Ramos non rinnova col Real Madrid: ci sono Juventus e Psg (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Real Madrid e Sergio Ramos rischiano di dirsi addio. Da tempo la situazione legata al rinnovo del capitano blancos impegna l'agenda di Florentino Perez. Nonostante il grande rispetto tra le parti, forse anche a causa dell'emergenza pandemica da coronavirus, il numero uno del club potrebbe aver deciso di rinunciare al suo gran capitan. Come riporta El Chiringuito Tv, il centrale delle Merengues non ha ancora ricevuto nessuna chiamata e potrebbe anche pensare di salutare al termine della stagione.Sergio Ramos: senza rinnovo Juventus o Psgcaption id="attachment 985919" align="alignnone" width="509" Sergio Ramos (getty images)/captionIn scadenza il prossimo giugno 2021, Sergio Ramos potrebbe pensare di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilrischiano di dirsi addio. Da tempo la situazione legata al rinnovo del capitano blancos impegna l'agenda di Florentino Perez. Nonostante il grande rispetto tra le parti, forse anche a causa dell'emergenza pandemica da coronavirus, il numero uno del club potrebbe aver deciso di rinunciare al suo gran capitan. Come riporta El Chiringuito Tv, il centrale delle Merengues non ha ancora ricevuto nessuna chiamata e potrebbe anche pensare di salutare al termine della stagione.: senza rinnovoo Psgcaption id="attachment 985919" align="alignnone" width="509"(getty images)/captionIn scadenza il prossimo giugno 2021,potrebbe pensare di ...

trash_italiano : Soleil Sorge replica ad Iconize e lancia un’altra bomba: 'si lamentava che non lo stessero pagando abbastanza per a… - AlbertoBagnai : Quando dalla casta (quella vera) passi a un lavoro che ti riavvicina alla durezza del vivere: - ItaSportPress : Bomba dalla Spagna, Sergio Ramos non rinnova col Real Madrid: ci sono Juventus e Psg - - dracelinha : RT @Mary96231807: Non vedo l'ora di vedere l'intervista e lo shooting su chi .. una bomba sarà.. sassolone dalla scarpa per #CanYaman ??????… - bobbyMcGee48 : RT @Mary96231807: Non vedo l'ora di vedere l'intervista e lo shooting su chi .. una bomba sarà.. sassolone dalla scarpa per #CanYaman ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba dalla Bomba dalla Spagna: Ramos non rinnova, c'è la Juve! ilBianconero Maria De Filippi ospite a Domenica in Maurizio Costanzo mi stava antipatico

Un altro momento difficile lo ha vissuto dopo l’attentato terroristico, una bomba sotto casa: «Ho avuto una paura folle. Abbiamo cenato e sono arrivate le telefonate. È stato un colpo di fortuna, ...

Lanciano, centro blindato per la partenza del Giro d'Italia: mille mascherine contro il Covid

La città si tinge di rosa, il colore del Giro d’Italia. Il gruppo dei 176 ciclisti, con la variegata carovana al seguito, dopo la sosta di Roccaraso, ripartirà da Lanciano, per ...

Un altro momento difficile lo ha vissuto dopo l’attentato terroristico, una bomba sotto casa: «Ho avuto una paura folle. Abbiamo cenato e sono arrivate le telefonate. È stato un colpo di fortuna, ...La città si tinge di rosa, il colore del Giro d’Italia. Il gruppo dei 176 ciclisti, con la variegata carovana al seguito, dopo la sosta di Roccaraso, ripartirà da Lanciano, per ...