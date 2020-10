Amazon Prime Day, vino protagonista: da Amarone a Champagne piovono sconti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) vino protagonista di Amazon Prime Day. Anche nel 2020, la due giorni di super offerte del colosso americano – programmata per il 13 e 14 ottobre – ha visto interessate alcune etichette di vino italiano e internazionale. Si va dall’Amarone (Santa Sofia, per citarne uno) allo Champagne (Laurier e Taittinger), passando per cantinette frigo, stopper, calici, decanter e libri di enologia. Tanti i brand del Made in Italy vinoso interessati dalle offerte Amazon Prime. In promozione si può trovare vini come il Cannonau della sarda Argiolas, il Nobile di Montepulciano e il Toscana Igt di Rocca delle Macìe e Jacopo Biondi Santi. C’è anche il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di ... Leggi su winemag (Di mercoledì 14 ottobre 2020)diDay. Anche nel 2020, la due giorni di super offerte del colosso americano – programmata per il 13 e 14 ottobre – ha visto interessate alcune etichette diitaliano e internazionale. Si va dall’(Santa Sofia, per citarne uno) allo(Laurier e Taittinger), passando per cantinette frigo, stopper, calici, decanter e libri di enologia. Tanti i brand del Made in Italyso interessati dalle offerte. In promozione si può trovare vini come il Cannonau della sarda Argiolas, il Nobile di Montepulciano e il Toscana Igt di Rocca delle Macìe e Jacopo Biondi Santi. C’è anche il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro di ...

