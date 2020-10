‘Un Polmone Verde per Roma’, piantato primo pioppo in Riserva Aniene (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – È un piccolo pioppo di quasi due metri il primo dei 100 alberi di “Un Polmone Verde per Roma”, l’intervento di piantumazione per contrastare l’inquinamento nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene, voluto da Misura. La forestazione di Roma fa parte del progetto “A Misura d’ambiente” che prevede dieci interventi di riforestazione in tutta Italia, per un totale di oltre 13.400 nuove piante che assorbiranno 9.380 tonnellate di CO2. La prima di cento piante e’ stata messa a dimora ieri pomeriggio, domenica 11 ottobre, sulle rive del fiume Aniene, in un’area di 15 mila mq, all’interno della omonima Riserva di 620 ettari, nella zona che si estende tra Ponte Mammolo e Ponte ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – È un piccolodi quasi due metri ildei 100 alberi di “Unper Roma”, l’intervento di piantumazione per contrastare l’inquinamento nellaNaturale Valle dell’, voluto da Misura. La forestazione di Roma fa parte del progetto “A Misura d’ambiente” che prevede dieci interventi di riforestazione in tutta Italia, per un totale di oltre 13.400 nuove piante che assorbiranno 9.380 tonnellate di CO2. La prima di cento piante e’ stata messa a dimora ieri pomeriggio, domenica 11 ottobre, sulle rive del fiume, in un’area di 15 mila mq, all’interno della omonimadi 620 ettari, nella zona che si estende tra Ponte Mammolo e Ponte ...

