Serie D, i Promossi & Bocciati della 3a/4a giornata (Di lunedì 12 ottobre 2020) Photo credit: FC Arzignano ValchiampoLa Serie D anche nell’ultimo weekend ha sorpreso con alcuni risultati, ma in alcuni gironi si cominciano a delineare i reali rapporti di forza tra le diverse formazioni. Vediamo nel dettaglio i Promossi ed i Bocciati dell’ultima giornata di campionato… Girone A Promossi – Derthona: la vittoria per 2-0 in casa contro l’Imperia sembra una fatto scontato, ma è pur sempre la terza vittoria consecutiva della neo promossa, che convince ogni domenica di più. Bocciati – Gozzano: gara particolare quella giocata contro la Sanremese. I liguri sono una buona squadra alla quale non si può concedere nulla, i rossoblu lo hanno fatto. Purtroppo. Girone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Photo credit: FC Arzignano ValchiampoLaD anche nell’ultimo weekend ha sorpreso con alcuni risultati, ma in alcuni gironi si cominciano a delineare i reali rapporti di forza tra le diverse formazioni. Vediamo nel dettaglio ied idell’ultimadi campionato… Girone A– Derthona: la vittoria per 2-0 in casa contro l’Imperia sembra una fatto scontato, ma è pur sempre la terza vittoria consecutivaneo promossa, che convince ogni domenica di più.– Gozzano: gara particolare quella giocata contro la Sanremese. I liguri sono una buona squadra alla quale non si può concedere nulla, i rossoblu lo hanno fatto. Purtroppo. Girone ...

