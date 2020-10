Rueda, ct del Cile: “Vidal è ammirevole, Sanchez ha la maglia della Roja cucita sulla pelle” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Reinaldo Rueda, commissario tecnico del Cile, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Colombia e ha espresso parole di elogio per Vidal e Sanchez: “Quello che Arturo fa in campo è ammirevole e rispettabile. Ora abbiamo delle responsabilità e lui ha dimostrato quel carattere da giocatore della Nazionale, quella nobiltà d’animo e quella dedizione che ha sempre con la Roja e con il suo staff tecnico. Ecco perché ha vinto tutto quello che ha vinto in campionati competitivi. E lo dimostra in Nazionale: ogni volta che vogliamo svolga un certo compito è perché lo fa con un’intelligenza e una dedizione senza limiti. È molto positivo”. Sull’altro interista: “La maglietta ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Reinaldo, commissario tecnico del, ha parlato in conferenza stampa primasfida contro la Colombia e ha espresso parole di elogio per Vidal e: “Quello che Arturo fa in campo èe rispettabile. Ora abbiamo delle responsabilità e lui ha dimostrato quel carattere da giocatoreNazionale, quella nobiltà d’animo e quella dedizione che ha sempre con lae con il suo staff tecnico. Ecco perché ha vinto tutto quello che ha vinto in campionati competitivi. E lo dimostra in Nazionale: ogni volta che vogliamo svolga un certo compito è perché lo fa con un’intelligenza e una dedizione senza limiti. È molto positivo”. Sull’altro interista: “La maglietta ...

interclubpavia : Rueda (CT Cile): 'Sanchez ha un grande attaccamento per la maglia del Cile. Vidal? Un leader' -… - SpazioInter : Rueda (CT Cile): 'Sanchez ha un grande attaccamento per la maglia del Cile. Vidal? Un leader' -… - FcInterNewsit : Rueda: 'Sanchez ha la maglia del Cile cucita sulla pelle. Vidal? Quello che fa è ammirevole' - cicciovettel95 : @Smg_1908 @BerrageizF1 Save, secondo me rueda non sapeva che fare e si è affidato a charles. Del resto si è 'impost… - Dalla_SerieA : Conte criticato dal ct cileno: 'Colpa dell'Inter se Sanchez non è in forma' - -

Ultime Notizie dalla rete : Rueda del Rueda: "Sanchez ha la maglia del Cile cucita sulla pelle. Vidal? Quello che fa è ammirevole" Fcinternews.it Inter, Rueda: “Se Sanchez giocasse di più avrebbe una migliore condizione”

Il commissario tecnico della nazionale cilena ha lanciato una frecciata all’Inter e ad Antonio Conte sullo scarso impegno di Alexis Sanchez ...

“E’ arrivato in Nazionale fuori forma”, accuse all’Inter

Il ct del Cile manda accuse nei confronti dell'Inter, nel mirino la condizione fisica dell'attaccante Sanchez dopo l'ultima sconfitta ...

Il commissario tecnico della nazionale cilena ha lanciato una frecciata all’Inter e ad Antonio Conte sullo scarso impegno di Alexis Sanchez ...Il ct del Cile manda accuse nei confronti dell'Inter, nel mirino la condizione fisica dell'attaccante Sanchez dopo l'ultima sconfitta ...