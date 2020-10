Recovery Fund, in commissione alla Camera ok alle linee guida: il centrodestra si astiene. Rispunta un riferimento al Ponte sullo Stretto (Di lunedì 12 ottobre 2020) La commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera al testo di maggioranza sulle linee guida del governo per l’uso del Recovery Fund. Il centrodestra si è astenuto in blocco: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno lo stesso orientamento in vista del voto finale nell’aula di Montecitorio, in programma domani 13 ottobre. “Non è la votazione sullo strumento Recovery – dice il leghista Claudio Borghi – ma è un libro dei sogni che dice ‘ecco cosa ci piacerebbe fare per avere un’Italia migliore’. Non essendoci una singola cifra su cui discutere, non ci è possibile esprimere un giudizio: pertanto l’astensione”. Tra le varie cose previste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) LaBilancio dellaha dato il via libera al testo di maggioranza sulledel governo per l’uso del. Ilsi è astenuto in blocco: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno lo stesso orientamento in vista del voto finale nell’aula di Montecitorio, in programma domani 13 ottobre. “Non è la votazionestrumento– dice il leghista Claudio Borghi – ma è un libro dei sogni che dice ‘ecco cosa ci piacerebbe fare per avere un’Italia migliore’. Non essendoci una singola cifra su cui discutere, non ci è possibile esprimere un giudizio: pertanto l’astensione”. Tra le varie cose previste ...

