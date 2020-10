Nations League, in Polonia finisce 0-0. L'Italia resta in testa al girone (Di lunedì 12 ottobre 2020) E' finita con un pareggio, un po' di rimpianti, ma anche la soddisfazione di un altro risultato utile. Sono diciotto le gare consecutive senza sconfitta per l'Italia di Roberto Mancini. A Danzica, si ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 ottobre 2020) E' finita con un pareggio, un po' di rimpianti, ma anche la soddisfazione di un altro risultato utile. Sono diciotto le gare consecutive senza sconfitta per l'di Roberto Mancini. A Danzica, si ...

SkySport : Nations League, Haaland trascina la Norvegia: prima tripletta in nazionale - SkySport : Nations League, Polonia e Italia in campo: segui il LIVE - SkySport : POLONIA-ITALIA 0-0 Risultato finale ? ?? Nations League, Lega A ?? - infoitinterno : Calcio in tv: Polonia – Italia per la Uefa Nations League - Meoz88 : RT @statutos__: dopo un’altra spettacolare giornata di nations league ripropongo la mia domanda: cos’è la nations league? -