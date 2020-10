‘Live – Non è la D’Urso’, Fabrizio Corona stronca la finta storia d’amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: “Due esseri inutili”. E su Francesco Monte e Giulia Salemi… (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le rivelazioni fatte nella Casa del Grande Fratello Vip 5 hanno aperto un lungo e discusso dibattito sul fenomeno delle finte coppie che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno creato per ottenere il successo sperato. E’ quello che è successo ad Adua Del Vesco la quale, dopo aver ammesso la sua ‘favola’ con Gabriel Garko, ha anche rivelato di non aver mai avuto una relazione con Massimiliano Morra. Anche loro due, infatti, sono stati travolti da un sistema molto particolare che ha condizionato tutta la loro carriera da attori. Ieri sera, durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, si è parlato proprio di questo argomento. Ospiti della trasmissioni sono stati tra gli altri Lele Mora che ha fatto delle rivelazioni inaspettate, Gabriel Garko che ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Le rivelazioni fatte nella Casa del Grande Fratello Vip 5 hanno aperto un lungo e discusso dibattito sul fenomeno delle finte coppie che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo hanno creato per ottenere il successo sperato. E’ quello che è successo adDella quale, dopo aver ammesso la sua ‘favola’ con Gabriel Garko, ha anche rivelato di non aver mai avuto una relazione con. Anche loro due, infatti, sono stati travolti da un sistema molto particolare che ha condizionato tutta la loro carriera da attori. Ieri sera, durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, si è parlato proprio di questo argomento. Ospiti della trasmissioni sono stati tra gli altri Lele Mora che ha fatto delle rivelazioni inaspettate, Gabriel Garko che ...

