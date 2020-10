Iseo dice addio a Madre Teresina Venturelli (Di lunedì 12 ottobre 2020) Iseo, Brescia,, 12 ottobre 2020 - Iseo saluta Madre Teresina Venturelli , superiora delle suore Canossiane, da anni punto di riferimento per la comunità di Iseo insieme alle sue Sorelle. Madre ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020), Brescia,, 12 ottobre 2020 -saluta, superiora delle suore Canossiane, da anni punto di riferimento per la comunità diinsieme alle sue Sorelle....

StoCa_zzo : RT @00ElBarto00: Il Comune di Iseo vorrebbe assegnare un contributo di 160€/mese per 18 mesi alle donne che liberamente decidono di non abo… - Bobo7753687478 : RT @00ElBarto00: Il Comune di Iseo vorrebbe assegnare un contributo di 160€/mese per 18 mesi alle donne che liberamente decidono di non abo… - 00ElBarto00 : Il Comune di Iseo vorrebbe assegnare un contributo di 160€/mese per 18 mesi alle donne che liberamente decidono di… - siviaggia : Sono sempre più gli attestati di stima verso le bellezze italiane. Ecco cosa dice di noi il @NatGeo - DanieleLeone31 : @EnricoFarm @dDinoPirri -

Ultime Notizie dalla rete : Iseo dice Iseo dice addio a Madre Teresina Venturelli Il Giorno Iseo dice addio a Madre Teresina Venturelli

La madre superiora delle suore Canossiane si è spenta a 80 anni. Il sindaco Ghitti: "E' stata una figura fondamentale per il nostro paese" ...

Nel 2023, anno della Cultura treni per Iseo ogni mezz’ora

L’accordo di programma con Regione c’è. I soldi per adeguare la linea ferroviaria e le stazioni pure. Oltre ai 40,6 milioni già stanziati (da Regione, Stato, Comune) il Pirellone nel piano Marshall de ...

La madre superiora delle suore Canossiane si è spenta a 80 anni. Il sindaco Ghitti: "E' stata una figura fondamentale per il nostro paese" ...L’accordo di programma con Regione c’è. I soldi per adeguare la linea ferroviaria e le stazioni pure. Oltre ai 40,6 milioni già stanziati (da Regione, Stato, Comune) il Pirellone nel piano Marshall de ...