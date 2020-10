Giulia De Lellis: tentativo di scippo, episodio spiacevole per strada (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stando a quanto riporta una clamorosa indiscrezione pare che Giulia De Lellis sia stata vittima di un tentativo di scippo. Giulia DE Lellis: VITTIMA DI UN tentativo DI scippo – Stando a quanto riporta ”Gionalettismo”, sembrerebbe che Giulia De Lellis sia stata vittima di un tentativo di scippo. Come tutti voi saprete, la ragazza, dopo la … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stando a quanto riporta una clamorosa indiscrezione pare cheDesia stata vittima di undiDE: VITTIMA DI UNDI– Stando a quanto riporta ”Gionalettismo”, sembrerebbe cheDesia stata vittima di undi. Come tutti voi saprete, la ragazza, dopo la … L'articolo

ICARVSWALLS : l'incoerenza delle mie compagne di classe: loro: irama non si meritava giulia de lellis,è proprio brutto lui io: a… - FrancescaDd1 : @Andrea41357521 @scarlet47952566 Nessuno mette in dubbio che ci sia molto affetto tra di loro.. Se c'è amore siamo… - martib10_ : Il film di Paradiso me lo immagino più o meno così: una giovane Giulia De Lellis un po’ hippy apre un negozio di ca… - GiovannaPolisi : Tommaso in finale ci arriva ma mi dà delle Giulia de lellis vibes #GFVIP - barcheavela : Ci sono le 'Bimbe di Giulia De Lellis' e poi ci sono le 'Figlie del mago Otelma' #noneladurso -