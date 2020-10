GFVip, nella notte dei comodini Franceska Pepe fa piangere Andrea Zelletta (Di lunedì 12 ottobre 2020) La nona puntata del Grande Fratello Vip ha un che di immobiliare: non si fa altro che parlare di comodini. Ma che cosa si intende con questo termine? Secondo parte del pubblico, nel gruppo di “vipponi” ci sono alcuni che non si espongono mai, restano nelle retrovie per non rischiare di finire nelle discussioni e quindi di essere nominati. Tra coloro che vengono accusati di essere comodino c’è soprattutto Andrea Zelletta, che in settimana ha avuto una discussione con Tommaso Zorzi a questo proposito. Lo scontro tra Franceska Pepe e Andrea Zelletta Nel corso della diretta, però, a far scattare l’ex tronista e a farlo svegliare dal torpore è Franceska Pepe, che dallo studio dove siede tra gli ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 12 ottobre 2020) La nona puntata del Grande Fratello Vip ha un che di immobiliare: non si fa altro che parlare di. Ma che cosa si intende con questo termine? Secondo parte del pubblico, nel gruppo di “vipponi” ci sono alcuni che non si espongono mai, restano nelle retrovie per non rischiare di finire nelle discussioni e quindi di essere nominati. Tra coloro che vengono accusati di essere comodino c’è soprattutto, che in settimana ha avuto una discussione con Tommaso Zorzi a questo proposito. Lo scontro traNel corso della diretta, però, a far scattare l’ex tronista e a farlo svegliare dal torpore è, che dallo studio dove siede tra gli ...

GrandeFratello : Dal ritorno di Franceska per un acceso confronto... ad una eliminazione molto difficile: ecco cosa vi aspetta stase… - GrandeFratello : Gli ultimi giorni nella Casa? Assolutamente EUFORICI! Ma cosa cova sotto a questa divertente tranquillità? ?? #GFVIP - minigio20 : RT @eliscrivecose: FrancesKa fuori dalla casa è probabilmente nella top 3 all time dei disastri che abbiamo combinato nei programmi che pre… - mary_lomb : RT @ToniaPeluso: Stasera per la prima volta sono felice che sia uscita Franceska. Il suo posto non era nella casa. Lei deve stare qui tra n… - Iperborea_ : Guenda che sale sempre più in alto nella mia classifica dei protetti, altro che comodino, non alzarsi quando tutti… -