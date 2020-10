«Davanti a un esterno non dire mai più ‘abbiamo creato un sistema per disperati’» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arrivano novità dalle indagini su Uber Italia. Il pm di Milano, Paolo Storari, ha chiuso la fase di indagini sulla costola italiana del colosso americano. Dallo scorso 29 maggio, l’azienda era stata commissariata (provvedimento mai preso prima a questi livelli) dopo le denunce di molti rider che parlavano di sfruttamento, paghe non consone e mance sottratte. Si è parlato, a tutti gli effetti, di caporalato. Ed è questa l’accusa che viene rivolta alle dieci persone indagate. E proprio durante questa fase preliminare, che dovrebbe portare a processo, sono state rese note alcune intercettazioni ambientali e telefoniche tra i vertici della filiale italiana. LEGGI ANCHE > Il tribunale di Milano ha definito «caporalato» quello di Uber sui riders La principale, quella che ha destato maggior scandalo e un peso non indifferente durante le ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Arrivano novità dalle indagini su Uber Italia. Il pm di Milano, Paolo Storari, ha chiuso la fase di indagini sulla costola italiana del colosso americano. Dallo scorso 29 maggio, l’azienda era stata commissariata (provvedimento mai preso prima a questi livelli) dopo le denunce di molti rider che parlavano di sfruttamento, paghe non consone e mance sottratte. Si è parlato, a tutti gli effetti, di caporalato. Ed è questa l’accusa che viene rivolta alle dieci persone indagate. E proprio durante questa fase preliminare, che dovrebbe portare a processo, sono state rese note alcune intercettazioni ambientali e telefoniche tra i vertici della filiale italiana. LEGGI ANCHE > Il tribunale di Milano ha definito «caporalato» quello di Uber sui riders La principale, quella che ha destato maggior scandalo e un peso non indifferente durante le ...

