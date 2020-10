Coronavirus Roma, organizza due feste per il figlio: 60 persone in quarantena (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una donna a Roma, in occasione del compleanno del figlio, ha organizzato due feste ed invitato 60 persone nonostante avesse sintomi riconducibili al Coronavirus: ora sono finiti tutti in quarantena Una donna, in occasione del compleanno del figlio che compiva otto anni, ha organizzato due feste di compleanno per un complessivo di circa 60 invitati. … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una donna a, in occasione del compleanno del, hato dueed invitato 60nonostante avesse sintomi riconducibili al: ora sono finiti tutti inUna donna, in occasione del compleanno delche compiva otto anni, hato duedi compleanno per un complessivo di circa 60 invitati. … L'articolo proviene da .

SkyTG24 : Coronavirus in Vaticano, positive quattro Guardie svizzere - fanpage : 90 #negazionisti multati perché senza mascherina - SkyTG24 : Coronavirus Roma, mamma positiva organizza due feste per il figlio: in 60 in quarantena - bizcommunityit : Coronavirus Roma, mamma positiva organizza due feste per il figlio: in 60 in quarantena - rep_roma : Coronavirus Lazio, ai drive-in oltre 100 auto in attesa a Togliatti e Colleferro. Asl Roma 2 più intasata, situazio… -