Zaia: “Siamo in guerra”, “Ai cittadini dico: usate la mascherina (Di domenica 11 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “Siamo in guerra. Il piano di sanità pubblica funziona se i cittadini potranno farsi l’autodiagnosi. Il Veneto è già pronto per un test di questo tipo, lo stiamo sperimentando e presto porremo la questione”. Lo afferma il governatore veneto Luca Zaia in un’intervista a ‘La Verità’. “Ci sono 20 multinazionali che producono i test rapidi e soprattutto … Zaia: “Siamo in guerra”, “Ai cittadini dico: usate la mascherina Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 11 ottobre 2020) Alessandro Nunziati “Siamo in guerra. Il piano di sanità pubblica funziona se ipotranno farsi l’autodiagnosi. Il Veneto è già pronto per un test di questo tipo, lo stiamo sperimentando e presto porremo la questione”. Lo afferma il governatore veneto Lucain un’intervista a ‘La Verità’. “Ci sono 20 multinazionali che producono i test rapidi e soprattutto …: “Siamo in guerra”, “AilaImpronta Unika.

g_zerbato : @checovenier @vitalbaa @sasakifujika @CarloStagnaro @carloalberto In Veneto quello tra un po’ sara superato... Come… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Zaia: “Siamo in guerra” - AlatiGiulio : @GuidoCrosetto Perché siamo gestiti da geni, Arcuri, Conte, Speranza, CTS, Fontana, Zingaretti, Ricciardi, ed ora p… - AlexSardo1 : @NicolaPorro Ha ragione #zaia, siamo in guerra, ma ha sbagliato il nemico, siamo in guerra civile - butera_linda : RT @duxfightdemon: Siamo in guerra. -