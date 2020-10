Una Vita, anticipazioni: Genoveva fa uccidere Alfredo (Di domenica 11 ottobre 2020) Genoveva e Alfredo - Una Vita La “vedova nera” Genoveva Salmeron (Clara Garrido) colpirà ancora nelle prossime puntate di Una Vita. Al fine di vivere appieno il suo amore con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), la dark lady della telenovela assumerà infatti un killer per far fuori lo “scomodo” marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) e riuscirà, senza fare troppa fatica, nel suo intento. Tuttavia, la vedovanza appena acquisita dalla signora non farà altro che attirare i sospetti di Felipe, che vorrà metterla fuori gioco quanto prima per comunicare a tutti i vicini di essersi innamorato della domestica Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Ecco le anticipazioni da domenica 11 a sabato 17 ottobre 2020. Una ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 ottobre 2020)- UnaLa “vedova nera”Salmeron (Clara Garrido) colpirà ancora nelle prossime puntate di Una. Al fine di vivere appieno il suo amore con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), la dark lady della telenovela assumerà infatti un killer per far fuori lo “scomodo” maritoBryce (Eleazar Ortiz) e riuscirà, senza fare troppa fatica, nel suo intento. Tuttavia, la vedovanza appena acquisita dalla signora non farà altro che attirare i sospetti di Felipe, che vorrà metterla fuori gioco quanto prima per comunicare a tutti i vicini di essersi innamorato della domestica Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Ecco leda domenica 11 a sabato 17 ottobre 2020. Una ...

