"Tutte le carte in regola". Senaldi, altro che spot: cosa c'è dietro la "svolta liberale" di Salvini (Di domenica 11 ottobre 2020) è giunta l'ora della rivoluzione liberale in salsa leghista-sovranista. L'ha annunciata Matteo Salvini. Bando alle ironie, nella politica italiana le abbiamo viste Tutte. Se i grillini, che sono nati per mandare a quel Paese il Pd, ora ci governano insieme fingendo di essere pappa e ciccia da sempre, il capo della Lega, dopo aver prima superato e poi quadruplicato Berlusconi nei consensi, potrà ben appropriarsi del vecchio slogan dell'alleato di una vita. La rivoluzione liberale fu la grande promessa con la quale Silvio scese in campo, nel 1994. Poi non la fece mai, neppure quando, anni dopo, venne mandato a Palazzo Chigi con un plebiscito; anzi, appena iniziò a masticare di politica, si industriò per far fuori dalle liste azzurre tutta l'infornata di intellettuali illuminati ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020); giunta l'ora della rivoluzionein salsa leghista-sovranista. L'ha annunciata Matteo. Bando alle ironie, nella politica italiana le abbiamo viste. Se i grillini, che sono nati per mandare a quel Paese il Pd, ora ci governano insieme fingendo di essere pappa e ciccia da sempre, il capo della Lega, dopo aver prima superato e poi quadruplicato Berlusconi nei consensi, potrà ben appropriarsi del vecchio slogan dell'alleato di una vita. La rivoluzionefu la grande promessa con la quale Silvio scese in campo, nel 1994. Poi non la fece mai, neppure quando, anni dopo, venne mandato a Palazzo Chigi con un plebiscito; anzi, appena iniziò a masticare di politica, si industriò per far fuori dalle liste azzurre tutta l'infornata di intellettuali illuminati ...

Libero_official : 'Tutte le carte in regola'. Pietro #Senaldi svela cosa c'è dietro la svolta liberale' di Matteo #Salvini… - rosariogarano : @carlaruocco1 Invece voi il covid l’avete importato con tutte le carte in regola dalla Cina ???? la via del covid - MaurizioReset : @markorusso69 Vivi in una città dove come in tutte le città è famoso il gioco delle trè carte, dovresti immaginarlo. - AttilaAzureRive : RT @Lavvelenata: ... uno che gà piantà BAMBU’ co un finansiamento europeo che jera drio spetar. Più o meno a stessa musica. Stonada. E brut… - everythingcanc2 : @Ferrara95981769 Capisco! Ma secondo me è proprio il personaggio di Tommaso che attira il pubblico. È sincero, ragi… -