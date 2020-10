Sardegna, si fa male in un sentiero per Tiscali: recuperata dai soccorsi (Di domenica 11 ottobre 2020) Una donna di 64 anni, residente a Nuoro, mentre percorreva il sentiero per il villaggio nuragico di Tiscali, nella valle di Lanaitto a Oliena, si è procurata una distorsione al ginocchio ed è rimasta bloccata. Allertata dalla centrale operativa del 118 alle ore 15:00, si è immediatamente recata sul posto la squadra di 18 tecnici in guardia attiva delle Stazioni Alpine di Nuoro e Ogliastra che, in poco tempo ha raggiunto e recuperato la donna che è stata trasportata in barella fino all’ambulanza.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Una donna di 64 anni, residente a Nuoro, mentre percorreva ilper il villaggio nuragico di, nella valle di Lanaitto a Oliena, si è procurata una distorsione al ginocchio ed è rimasta bloccata. Allertata dalla centrale operativa del 118 alle ore 15:00, si è immediatamente recata sul posto la squadra di 18 tecnici in guardia attiva delle Stazioni Alpine di Nuoro e Ogliastra che, in poco tempo ha raggiunto e recuperato la donna che è stata trasportata in barella fino all’ambulanza.L'articolo MeteoWeb.

cathomeless13 : @IlariaBifarini Non sei cinica, sei solo sconsiderata. La Sardegna in nome dell’economia si è visto cosa è diventat… - Cami71Michele : @alexbarbera Ma gli italiani invece di andare in Croazia Spagna e Sardegna... Non potevano aiutare a casa propria a… - claraz64 : @RicciutiGiusep1 Chi fa negazionismo sono proprio i sani che non si fanno mancare niente dalle vacanze in Sardegna… - visionaria_io : @MastriTina @nexus630 Tina, se hai casa in Sardegna, e va male l'esperimento, hai una scelta. Ci credo che sia propenso alla sperimentazione - visionaria_io : @nexus630 @MastriTina Passi lunghi periodi? Questo equivale a viverci? Io sono residente qui, tutta la mia famiglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna male Sardegna, si fa male in un sentiero per Tiscali: recuperata dai soccorsi MeteoWeb Si fa male lungo il sentiero per Tiscali, recuperata e soccorsa

È stata recuperata dai soccorritori la 64enne di Nuoro rimasta ferita nella valle di Lanaitto a Oliena. La donna stava percorrendo il sentiero per il villaggio nuragico di Tiscali quando si è procurat ...

Si fa male in sentiero per Tiscali, recuperata da soccorsi

Una donna di 64 anni, residente a Nuoro, mentre percorreva il sentiero per il villaggio nuragico di Tiscali, nella valle di Lanaitto a Oliena, si è procurata una distorsione al ginocchio ed è rimasta ...

È stata recuperata dai soccorritori la 64enne di Nuoro rimasta ferita nella valle di Lanaitto a Oliena. La donna stava percorrendo il sentiero per il villaggio nuragico di Tiscali quando si è procurat ...Una donna di 64 anni, residente a Nuoro, mentre percorreva il sentiero per il villaggio nuragico di Tiscali, nella valle di Lanaitto a Oliena, si è procurata una distorsione al ginocchio ed è rimasta ...