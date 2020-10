Roma, scende dal bus e viene minacciato con un coltello: «Consegnaci tutto quello che hai» (Di domenica 11 ottobre 2020) Attimi di paura ieri mattina a Roma per un ragazzo rimasto vittima di una rapina in zona Torrevecchia. Erano da poco passate le 6.00 quanto il giovane, appena sceso da un bus nell’omonima via che attraversa il quartiere all’altezza del civico 904, è stato avvicinato da una coppia che l’ha minacciato con un coltello. «Consegnaci tutti quello che hai», hanno intimato i malfattori alla vittima che è stata così costretta a consegnare il portafogli, una catenina che portava addosso e perfino il giubbotto. I due, arraffato il bottino, si sono immediatamente dileguati. Indagini in corso da parte del distretto Aurelio. Roma, scende dal bus e viene minacciato con un coltello: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 ottobre 2020) Attimi di paura ieri mattina aper un ragazzo rimasto vittima di una rapina in zona Torrevecchia. Erano da poco passate le 6.00 quanto il giovane, appena sceso da un bus nell’omonima via che attraversa il quartiere all’altezza del civico 904, è stato avvicinato da una coppia che l’hacon un. «tuttiche hai», hanno intimato i malfattori alla vittima che è stata così costretta a consegnare il portafogli, una catenina che portava addosso e perfino il giubbotto. I due, arraffato il bottino, si sono immediatamente dileguati. Indagini in corso da parte del distretto Aurelio.dal bus econ un: ...

