MotoGP, successo di Petrucci a Le Mans. Marquez ed Espargaro sul podio. 4° Dovizioso, fuori Rossi (Di domenica 11 ottobre 2020) MotoGP, il GP di Francia. A Le Mans successo di Danilo Petrucci. Marquez ed Espargaro sul podio. LE Mans (FRANCIA) – MotoGP, il GP di Francia. Primo successo stagionale di Danilo Petrucci a Le Mans. Il ternano ha condotto la gara sin dal primo giro andando a conquistare il successo sul circuito transalpino davanti ad un ritrovato Alex Marquez e Pol Espargaro. Quarto Dovizioso, fuori Rossi – Quarto posto per Dovizioso che ha sofferto il finale. fuori al primo giro, invece, Valentino Rossi che, per la terza volta ...

