Mkhitaryan tiene a galla l’Armenia Sua la prodezza con la Georgia

Ultime Notizie dalla rete : Mkhitaryan tiene

alfredopedulla.com

In campo anche gli altri 'italiani' Brozovic, Perisic e Kulusevski. Nella Lega C solo pareggi: l' Albania di Reja viene fermata sul campo del Kazakistan, Mkhitaryan salva l' Armenia dalla sconfitta ...Si sono chiuse in parità le sfide Irlanda-Galles e Kazakistan-Albania. Vittorie per Inghilterra e Croazia. A segno Lukaku, Pandev e Mkhitaryan. La Nations League continua con la terza giornata. Ad ...