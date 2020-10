Milan | Ibrahimovic torna ad allenarsi a Milanello

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) Per Zlatanè il momento dire in campo dopo la guarigione dal Covid-19, che lo ha tenuto assente per parecchi giorni. L’attaccante svedese, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è passato rapidamente dal centro sportivo diello nella giornata di ieri, mentre oggi riprenderà gli allenamenti a pieno regime in vista del derby contro l‘Inter, in programma sabato 17 ottobre alle ore 18.