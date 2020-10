Migranti: altri 11 sbarchi a Lampedusa, arrivati in 219 (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - AGRIGENTO, 11 OTT - altri undici barchini per un totale di 219 tunisini sono arrivati a Lampedusa da mezzanotte fino all'alba. Dopo la raffica di sbarchi di ieri, 15 imbarcazioni con ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - AGRIGENTO, 11 OTT -undici barchini per un totale di 219 tunisini sonoda mezzanotte fino all'alba. Dopo la raffica didi ieri, 15 imbarcazioni con ...

LegaSalvini : BARI RIVOLTA SULLA NAVE DI MIGRANTI, OLTRE 50 POSITIVI A BORDO. LE AUTORITÀ: NO ALLO SBARCO DI ALTRI 350 E A BRINDI… - ag_notizie : Sbarchi senza soste: approdano altri 11 barchini con 219 migranti - iconanews : Migranti: altri 11 sbarchi a Lampedusa, arrivati in 219 - evrardo_orsini : RT @luigivanti: Pare che solo ieri siano sbarcati altri 500 migranti a Lampedusa.Voi lo sapevate?lo avete sentito?Infatti non una parola ne… - Martino31805246 : RT @luigivanti: Pare che solo ieri siano sbarcati altri 500 migranti a Lampedusa.Voi lo sapevate?lo avete sentito?Infatti non una parola ne… -