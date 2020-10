Lockdown, girano troppi indizi. Pregliasco sa già la data: "Quando chiuderanno i confini regionali" (Di domenica 11 ottobre 2020) Per i Lockdown regionali è solo questione di tempo. "Andando avanti così, tra due e tre settimane dovremo chiudere i confini", spiega Fabrizio Pregliasco. Intervistato dal Messaggero, il virologo e ricercatore di igiene dell'Università degli Studi di Milano sembra preparare il terreno "psicologico" necessario a una nuova, drastica stretta: "La decisione non deve essere vissuta come preoccupazione da parte dei cittadini, ma come necessità, opportunità e responsabilità per sé e per la comunità di cui si fa parte". Difficile, vista l'esperienza di tre mesi di Lockdown generale più altre settimane di confini regionali chiusi nelle aree più a rischio. "L'elemento da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Per iè solo questione di tempo. "Andando avanti così, tra due e tre settimane dovremo chiudere i", spiega Fabrizio. Intervistato dal Messaggero, il virologo e ricercatore di igiene dell'Università degli Studi di Milano sembra preparare il terreno "psicologico" necessario a una nuova, drastica stretta: "La decisione non deve essere vissuta come preoccupazione da parte dei cittadini, ma come necessità, opportunità e responsabilità per sé e per la comunità di cui si fa parte". Difficile, vista l'esperienza di tre mesi digenerale più altre settimane dichiusi nelle aree più a rischio. "L'elemento da ...

Liberalplus : @ricpuglisi Che il lockdown porterebbe problemi seri lo sanno tutti. Ma so di imbecilli, anche tanti lavoratori aut… - ValerioPagnotta : @KitemuoT @Cartabellotta e mi dica come fa la. popolazione a gestirlo. se. ci. sono i CRIMINALI #COVIDIOTS che gira… - syndiamachomai : @nudesperanze Assolutamente, non volevo dire questo, io volevo criticare la superficialità con la quale la gente af… - Criki2492 : Io comunque avevo sempre detto che sbagliavano ad aprire le scuole . Ma non solo ma Purtroppo c'è gente che si lasc… - CasagrandeStef : Sono al ristorante, mi scappa uno starnuto. Tutti si girano... Era una finta coglioni ! #lockdown #ImmuniApp… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown girano Coronavirus, la crescita preoccupa e per molti il Lockdown è questione di giorni Leggilo.org Coronavirus, Pregliasco anticipa il lockdown: "Tra tre settimane chiudono i confini regionali"

Per i lockdown regionali è solo questione di tempo. "Andando avanti così, tra due e tre settimane dovremo chiudere i confini", spiega Fabrizio Pregliasco. Intervistato dal Messaggero, il virologo e ...

Prove di lockdown, due nuovi stop totali. Riunione d'emergenza

Durante il vertice, infatti, il ministro della Salute ha ricordato che il 75% dei contagi avviene dentro le mura domestiche. «Queste misure», è stato convenuto durante il vertice, «sono l’ultimo passo ...

Per i lockdown regionali è solo questione di tempo. "Andando avanti così, tra due e tre settimane dovremo chiudere i confini", spiega Fabrizio Pregliasco. Intervistato dal Messaggero, il virologo e ...Durante il vertice, infatti, il ministro della Salute ha ricordato che il 75% dei contagi avviene dentro le mura domestiche. «Queste misure», è stato convenuto durante il vertice, «sono l’ultimo passo ...