Genoa, Lerager: “Non vedo l’ora di tornare, mi sento bene” (Di domenica 11 ottobre 2020) “Mi sento di nuovo bene. In questo momento mi manca tantissimo il calcio, non vedo l’ora di tornare in campo, il prima possibile, con i ragazzi“. Lukas Lerager, uno dei calciatori del Genoa positivi al coronavirus, ha affidato al suo profilo instagram le sue sensazioni in merito al delicato momento vissuto dai calciatori e dal club rossoblù. E nel frattempo c’è grande attesa per il risultato dei nuovi tamponi. Ma intanto c’è la rassicurazione di Lerager: sta bene e c’è tanta voglia di tornare. Ora il Genoa freme davvero. Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) “Midi nuovo bene. In questo momento mi manca tantissimo il calcio, nonl’ora diin campo, il prima possibile, con i ragazzi“. Lukas, uno dei calciatori delpositivi al coronavirus, ha affidato al suo profilo instagram le sue sensazioni in merito al delicato momento vissuto dai calciatori e dal club rossoblù. E nel frattempo c’è grande attesa per il risultato dei nuovi tamponi. Ma intanto c’è la rassicurazione di: sta bene e c’è tanta voglia di. Ora ilfreme davvero.

Dalla_SerieA : Genoa, secondo tampone per dieci giocatori: sono ancora tutti positivi - - gnomini : RT @buoncalcio: Genoa, Lerager: “Ora sto bene e non vedo l’ora di tornare” - buoncalcio : Genoa, Lerager: “Ora sto bene e non vedo l’ora di tornare” - gabrielemilan98 : RT @Max1969Av: @pisto_gol Ancora positivi i 17 del Genoa Behrami, Biraschi, Brlek, Cassata, Criscito, Destro, Lerager, Males, Marchetti, Me… - grifo1976 : Fuori Schone x tenere gente come LERAGER RADOVANOVIC BRLEK giustamente meglio i grammi che i piedi buoni. #Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Lerager Genoa, Lerager positivo al Coronavirus: "Mi sento di nuovo bene, non vedo l'ora di tornare" TUTTO mercato WEB Genoa, Lerager positivo al Coronavirus: "Mi sento di nuovo bene, non vedo l'ora di tornare"

C'è grande attesa, in casa Genoa, in vista del risultato dei nuovi tamponi. Intanto, un altro dei 17 positivi rossoblù in queste ore.

GENOA - Si attende l'esito dei tamponi effettuati ieri che arriverà nella giornata di oggi

C'è attesa in casa Genoa. Ieri è stato fatto un nuovo giro di tamponi per i 17 giocatori del Genoa positivi al Covid-19. Sono tutti senza febbre e adesso si attende l'esito dei test che arriverà nella ...

C'è grande attesa, in casa Genoa, in vista del risultato dei nuovi tamponi. Intanto, un altro dei 17 positivi rossoblù in queste ore.C'è attesa in casa Genoa. Ieri è stato fatto un nuovo giro di tamponi per i 17 giocatori del Genoa positivi al Covid-19. Sono tutti senza febbre e adesso si attende l'esito dei test che arriverà nella ...