Di Maio, prime dosi del vaccino entro fine anno (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - "Non solo sono d'accordo" nel dire che non ci sarà un nuovo lockdown ma dico anche che "l'Italia non si può permettere un nuovo lockdown: i nostri sistemi produttivi e commerciali non se lo possono permettere". Luigi Di Maio, ospite di Mezz'ora in più conferma la linea del governo, che esclude al momento misure drastiche come quelle decise a marzo e aprile scorsi. E annuncia: "entro la fine dell'anno, grazie all'accordo con Oxford University, avremo le primi dosi del vaccino e dall'inizio dell'anno prossimo inizieremo le vaccinazioni. Finalmente avremo uno strumento pre fronteggiare il virus. Dobbiamo riuscire ad affrontare la primavera con fiducia". Quanto alla situazione dei contagi da coronavirus nelle ... Leggi su agi (Di domenica 11 ottobre 2020) AGI - "Non solo sono d'accordo" nel dire che non ci sarà un nuovo lockdown ma dico anche che "l'Italia non si può permettere un nuovo lockdown: i nostri sistemi produttivi e commerciali non se lo possono permettere". Luigi Di, ospite di Mezz'ora in più conferma la linea del governo, che esclude al momento misure drastiche come quelle decise a marzo e aprile scorsi. E annuncia: "ladell', grazie all'accordo con Oxford University, avremo le primidele dall'inizio dell'prossimo inizieremo le vaccinazioni. Finalmente avremo uno strumento pre fronteggiare il virus. Dobbiamo riuscire ad affrontare la primavera con fiducia". Quanto alla situazione dei contagi da coronavirus nelle ...

Agenzia_Ansa : 'Entro fine anno le prime dosi di vaccino': lo annuncia il ministro degli Esteri, @luigidimaio . 'Abbiamo disfunzi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Di Maio: 'Entro fine anno prime dosi del vaccino' #coronavirus - RaiNews : 'Lo voglio dire chiaramente, l'Italia non può permettersi un nuovo #lockdown, non se lo può permettere il sistema e… - fisco24_info : Di Maio, prime dosi del vaccino entro fine anno: AGI - 'Non solo sono d'accordo' nel dire che non ci sarà un nuovo… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Entro fine anno le prime dosi di vaccino': lo annuncia il ministro degli Esteri, @luigidimaio . 'Abbiamo disfunzioni ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio prime Mediaset: Vivendi, soddisfatti da decisione Corte Ue, sempre rispetto diritto Affaritaliani.it