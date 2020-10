Dai pitbull al rottweiler ai lupi cecoslovacchi A Milano arriva la ' patente' per imparare a gestire i cani difficili

(Di domenica 11 ottobre 2020) Ail Comune organizza i primi corsi perspeciali. C hiunque acquisisce la proprietà di un cane come per esempio American bulldog, Pastore dell'Anatolia, Dogo argentino,...

leggoit : Dai pitbull ai rottweiler ai lupi cecoslovacchi. A Milano arriva la “patente” per imparare a gestire i cani diffici… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai pitbull

Leggo.it

A Milano il Comune organizza i primi corsi per imparare a gestire i cani speciali. Chiunque acquisisce la proprietà di un cane come per esempio American bulldog, ...pitbull e altri - per evitare incidenti che, a volte, diventano tragedie. Il Comune di Milano, con l'entrata in vigore dell'articolo 8 del nuovo Regolamento di Tutela Animali - lancia dal prossimo 24 ...