Cyberpunk 2077, una muraglia di copioni svela le titaniche dimensioni dello script giapponese (Di domenica 11 ottobre 2020) Vi siete mai chiesti quanto grande possa essere lo script di un gioco di ruolo, pieno di dialoghi e conversazioni fra personaggi principali, nemici, NPC e vari? Beh...è molto, molto grande.In tal caso, vi siete mai chiesti quanto possa essere grande lo script di quello che si preannuncia essere un titanico RPG, come Cyberpunk 2077? Pensateci pure, ma la risposta sarà sempre "più di quanto possiate immaginare".Era palese che Cyberpunk 2077 avesse dietro una mastodontica quantità di copioni, pieni di dialoghi e interazioni fra i personaggi, ma ora possiamo finalmente ammirarne una rappresentazione concreta, per gentile concessione di Yuki Nishio, localisation manager di CD Projekt RED.

