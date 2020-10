Carolina Morace: «Troppi pregiudizi nel calcio, li ho superati grazie al mio amore Nicola» (Di domenica 11 ottobre 2020) Carolina Morace, una della calciatrici più forti di tutti i tempi ha raccontato in esclusiva al Corriere della Sera la sua storia con Nicola Jane Williams, la sua compagna di vita. Fa coming out dunque e racconta della sua storia con questa ragazza australiana con cui si sono già sposate due volte, lo fa soprattutto per le calciatrici più giovani, ma in generale per tutte coloro che ancora non hanno trovato il coraggio di raccontarsi la verità «Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020), una della calciatrici più forti di tutti i tempi ha raccontato in esclusiva al Corriere della Sera la sua storia conJane Williams, la sua compagna di vita. Fa coming out dunque e racconta della sua storia con questa ragazza australiana con cui si sono già sposate due volte, lo fa soprattutto per le calciatrici più giovani, ma in generale per tutte coloro che ancora non hanno trovato il coraggio di raccontarsi la verità «Il mondo delè pieno die di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla ...

Corriere : Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, desideriamo un figlio. Nel calcio troppa... - napolista : #Morace: «Troppi pregiudizi nel calcio, io li ho superati grazie al mio amore Nicola» La campionessa racconta al Co… - marcoregni : RT @CarolinaMorace: Sapete tutto di me, con un pallone tra i piedi. Sono stata Carolina Morace giocatrice, allenatrice. Non ho mai parlato… - VAncilotti : RT @Corriere: Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, desideriamo un figlio. Nel calcio troppa... - love76115212 : RT @Corriere: Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, desideriamo un figlio. Nel calcio troppa... -