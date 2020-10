Barbara D’Urso svela a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ cosa non sopporta del suo lavoro (e qual è il suo punto debole in amore…) (Di domenica 11 ottobre 2020) Anche quest’anno, la storica conduttrice del caffeuccio Barbara D’Urso è al timone di ben tre programmi all’interno del palinsesto Mediaset. Grazie ad un’intervista rilasciata in esclusiva per Tv, Sorrisi e Canzoni, siamo riusciti a scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, del quale la conduttrice si è sempre detta gelosissima. Carmelita, dal vero nome di battesimo, è da sempre stata una colonna portante della televisione italiana tra buste choc, abiti glitter, e cabine rosse. Ma della sua vita al di fuori degli studi ne abbiamo sempre saputo poco: c’è qualcosa che Barbara ama più della televisione? La conduttrice ha raccontato di di amare follemente il suo lavoro, ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 ottobre 2020) Anche quest’anno, la storica conduttrice del caffeuccioD’Urso è al timone di ben tre programmi all’interno del palinsesto Mediaset. Grazie ad un’intervista rilasciata in esclusiva per Tv,e Canzoni, siamo riusciti a scoprireche dettaglio in più sulla sua vita privata, dele la conduttrice si è sempre detta gelosissima. Carmelita, dal vero nome di battesimo, è da sempre stata una colonna portante della televisione italiana tra buste choc, abiti glitter, e cabine rosse. Ma della sua vita al di fuori degli studi ne abbiamo sempre saputo poco: c’ècheama più della televisione? La conduttrice ha raccontato di di amare follemente il suo, ...

