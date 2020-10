Ascolti TV | Sabato 10 ottobre 2020. Crescono Tú sí que vales (24.5%) e Ballando con le Stelle (22%) (Di domenica 11 ottobre 2020) Milly Carlucci - Ballando con le Stelle 2020 Nella serata di ieri, Sabato 10 ottobre 2020, su Rai1 la quarta puntata di Ballando Tutti in Pista – dalle 20:42 alle 21:21 – ha conquistato 4.174.000 spettatori pari al 18.4% di share, mentre Ballando con le Stelle – dalle 21:25 alle 00:52 – 4.007.000 spettatori pari al 22%. Su Canale5 il quinto appuntamento con Tú sí que vales – dalle 21:37 alle 00:52 – ha raccolto davanti al video 4.357.000 spettatori con uno share del 24.5%. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Smallfoot – Il mio amico delle nevi ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Se Dio vuole ha incollato .000 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 11 ottobre 2020) Milly Carlucci -con leNella serata di ieri,10, su Rai1 la quarta puntata diTutti in Pista – dalle 20:42 alle 21:21 – ha conquistato 4.174.000 spettatori pari al 18.4% di share, mentrecon le– dalle 21:25 alle 00:52 – 4.007.000 spettatori pari al 22%. Su Canale5 il quinto appuntamento con Tú sí que– dalle 21:37 alle 00:52 – ha raccolto davanti al video 4.357.000 spettatori con uno share del 24.5%. Su Rai2 S.W.A.T. ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Smallfoot – Il mio amico delle nevi ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Se Dio vuole ha incollato .000 ...

