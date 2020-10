Arsenal | Wenger | «Ozil non ha la maggior disciplina»

(Di domenica 11 ottobre 2020) Arseneha commentato l’esclusione dalla lista UEFA di Mesutda parte dell’: le parole del tecnico francese Arseneha commentato l’esclusione dalla lista UEFA di Mesutda parte dell’. «Non era esattamente quello con lain campo. E giocare senza palla non era esattamente il suo forte. Ma puoi metterlo a suo agio se metti al suo fianco alcuni giocatori più difensivi. L’importante è trovare il giusto equilibrio tra attacco e difesa». Leggi su Calcionews24.com

CronacheTweet : Dichiarazioni inedite dell'ex allenatore dei Gunners, Arsene Wenger. #Wenger #Ronaldo #Arsenal #ManUtd - sportli26181512 : L’ha voluto Wenger, ha oscurato Van Persie. E oggi Lupoli riparte dalla Serie D...: L’ha voluto Wenger, ha oscurato… - ClockEndItalia : @funkyoulow @Arsenal I bei tempi in cui avevamo 6'852'841'265'732 trequartisti e Wenger li schierava tutti contempo… - zazoomblog : Wenger rivela: “Ricevuto proposte da Psg e United. Guardiola? Quando giocava mi chiese di poter venire all’Arsenal… - ItaSportPress : Wenger rivela: 'Ricevuto proposte da Psg e United. Guardiola? Quando giocava mi chiese di poter venire all'Arsenal… -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Wenger

TUTTO mercato WEB

Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal, intervistato dal quotidiano tedesco Der Speigel, ha parlato di Mesut Ozil. Il centrocampista vive un periodo ...“HO PAURA CHE DIO MI GIUDICHI MALE” Wenger () “Ho paura di essere giudicato da Dio per aver dedicato la mia vita interamente al calcio”. Sono dichiarazioni for ...