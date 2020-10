Serie C, le designazioni arbitrali delle campane del girone C (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tutto pronto per la disputa della quarta giornata del girone C di Serie C. Un solo giorno e le formazioni campane scenderanno in campo per puntare alla massima posta in palio. Intanto ieri è stata giornata di designazioni arbitrali. La Turris sarà impegnata nella sfida contro il Bisceglie. Per questa gara è stato scelto William Villa di Rimini. Impegno casalingo per la Casertana che aspetta la visita della quotata Ternana. Gara che si giocherà al Partenio – Lombardi e sarà diretta da Marco D’Ascanio di Ancona. Ad Alessandro Di Graci di Como, invece, è toccata la partita tra Juve Stabia e Virtus Francavilla con le vespe che devono assolutamente vincere. Il derby tra Paganese e Cavese finisce nelle mani di Filippo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tutto pronto per la disputa della quarta giornata delC diC. Un solo giorno e le formazioniscenderanno in campo per puntare alla massima posta in palio. Intanto ieri è stata giornata di. La Turris sarà impegnata nella sfida contro il Bisceglie. Per questa gara è stato scelto William Villa di Rimini. Impegno casalingo per la Casertana che aspetta la visita della quotata Ternana. Gara che si giocherà al Partenio – Lombardi e sarà diretta da Marco D’Ascanio di Ancona. Ad Alessandro Di Graci di Como, invece, è toccata la partita tra Juve Stabia e Virtus Francavilla con le vespe che devono assolutamente vincere. Il derby tra Paganese e Cavese finisce nelle mani di Filippo ...

Ieri il Consiglio di Stato, dopo una lunga attesa, ha rigettato l'appello. I legali dei biancorossi attendono le motivazioni per chiudere il triste capitolo ...

