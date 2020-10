Piazza Affari torna (anche) italiana grazie a Cassa depositi e prestiti e Euronext (Di sabato 10 ottobre 2020) La Borsa torna italiana sotto l’insegna di Cassa depositi e prestiti e di Euronext, la confederazione di listini europei a guida francese. La decisione è stata diramata con due note separate da Euronext e dal London Stock Exchange (Lse), che controlla Borsa italiana dal 2007: Euronext rileverà il 100% del capitale di Borsa per un corrispettivo di 4,325 miliardi di euro (quasi il triplo del prezzo pagato da Lse tredici anni fa). I dettagli dell’operazione trapelati nelle ultime settimane si trovano ora nero su bianco anche nel comunicato stampa di Cassa depositi e prestiti, che già nei giorni scorsi aveva manifestato ottimismo, a quanto ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 ottobre 2020) La Borsasotto l’insegna die di, la confederazione di listini europei a guida francese. La decisione è stata diramata con due note separate dae dal London Stock Exchange (Lse), che controlla Borsadal 2007:rileverà il 100% del capitale di Borsa per un corrispettivo di 4,325 miliardi di euro (quasi il triplo del prezzo pagato da Lse tredici anni fa). I dettagli dell’operazione trapelati nelle ultime settimane si trovano ora nero su bianconel comunicato stampa di, che già nei giorni scorsi aveva manifestato ottimismo, a quanto ...

Agenzia_Ansa : Borsa Italiana ceduta ad #Euronext per 4,325 miliardi. Accordo con il London Stock Exchange, Piazza Affari passa al… - edoMMIII : @flayawa Come mai voi degli anni 70 non siete scesi in piazza a protestare contro il governo che faceva affari con… - AdviseOnly : #PiazzaAffari va a #Parigi, #Trump apre ai #democratici e la saga #Brexit continua imperterrita... I #mercati? Ques… - pepesalvatore5 : PIETRAPIERCE STORY: PIAZZA AFFARI PIETRAPERZIA - JoeStrigari : @SimoNoveOtto No, pensa che lavoro a Piazza Affari -