Monza | brutte notizie | altri 3 calciatori positivi al coronavirus

Leggi su itasportpress

(Di sabato 10 ottobre 2020) Non arrivano buoneper il. Dopo il doppio caso di contagio didelle scorse ore, eccotre giocatori che hanno contratto il Covid-19. Ad annunciarlo è stata la stessa società brianzola attraverso un comunicato ufficiale.alcaption id="attachment 1029361" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"A.C.informa che, dopo l'ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontratitre casi dità al Covid-19 all'interno del gruppo squadra. I tresono completamente asintomatici, e come da normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente ...